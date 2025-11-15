El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que indica que es probable que se presenten chubascos intermitentes. La lluvia será escasa en la mañana, pero se intensificará hacia la tarde y la noche, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que puede resultar incómodo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 54 km/h. El viento soplará del sur y suroeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada por la lluvia en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque el día comenzará de manera tranquila, es importante estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde y la noche.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de su día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.