El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse desde las primeras horas. En particular, se prevé que entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de tormenta sea del 60%, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 12 mm, especialmente en las horas centrales del día, donde se anticipan lluvias más consistentes.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá mayormente del sur y suroeste, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento durante la tarde, alcanzando hasta 19 grados , antes de descender nuevamente al caer la noche. Las temperaturas nocturnas rondarán los 15 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia, lo que podría dificultar las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, Palma del Río experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.