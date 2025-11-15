El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 a 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las ráfagas más intensas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén tormentas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la posibilidad de tormentas en la tarde sugiere que es un buen día para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo. La comunidad debe estar preparada para las condiciones cambiantes y mantenerse informada sobre el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.