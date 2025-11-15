El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 65% en los periodos de la mañana y la tarde. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 a 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A lo largo del día, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, rondando entre el 81% y el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada, lo que es típico en días con condiciones de tormenta.

La precipitación será un factor importante a considerar. Se prevé que caigan entre 0.1 y 5 mm de lluvia, con un pico significativo de 5 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias podrían ser más intensas en ese momento. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Osuna necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel crucial en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 37 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 54 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las lluvias, y es recomendable tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la intensidad de la lluvia, pero la posibilidad de chubascos es constante. La tarde se presentará como el periodo más crítico, donde la combinación de viento, lluvia y tormenta podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Osuna deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.