El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de lluvia se intensifiquen en algunos momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.
Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 61 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a la formación de tormentas en la región. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% durante las horas críticas de la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.
La humedad relativa será un factor importante, alcanzando niveles del 98% en la mañana y manteniéndose alta durante el día. Esto, junto con las temperaturas moderadas, podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente en los periodos de 21:00 a 23:00, donde se prevé una precipitación más significativa, con acumulados que podrían llegar a 3 mm. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de conducción difíciles y posibles inundaciones en áreas bajas.
En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.
