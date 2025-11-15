El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" y "Cubierto con tormenta y lluvia escasa". Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 12 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta un 99% en las primeras horas, puede generar una sensación de frío y humedad en el ambiente.

La precipitación será un factor importante a considerar, con valores que indican lluvias de hasta 14 mm en las últimas horas del día. Las probabilidades de precipitación son del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas y estar atentos a las condiciones climáticas. Las lluvias se intensificarán especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevé que la tormenta sea más activa.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h, predominando del sur. Esto puede generar una sensación térmica más fría y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de precaución adicional para quienes planeen salir.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.