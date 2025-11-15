El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% en las primeras horas y alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente entre las 16:00 y las 18:00, donde se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 64 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al desplazarse. La velocidad del viento será notable, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando progresivamente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente suaves. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 50% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, aumentando a un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje ligeramente, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 16 grados. La puesta de sol será a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y ventoso, también ofrecerá momentos de calma y claridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.