El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% en las primeras horas y alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente entre las 16:00 y las 18:00, donde se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 64 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al desplazarse. La velocidad del viento será notable, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando progresivamente a medida que avanza el día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente suaves. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 50% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, aumentando a un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en la tarde.
A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje ligeramente, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 16 grados. La puesta de sol será a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y ventoso, también ofrecerá momentos de calma y claridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.
