El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 5 mm, lo que, aunque no es una cantidad excesiva, podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles. Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en las horas de mayor actividad.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

Es recomendable que los habitantes de Martos se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones de viento también podrían afectar a los árboles y estructuras ligeras, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse por la ciudad. En resumen, el día se presenta como uno de esos típicos días de noviembre, donde la lluvia y el viento se combinan para crear un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.