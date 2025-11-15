El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas.

Los vientos soplarán del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 54 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia sea ligera en la mayoría de los periodos, con acumulaciones que podrían llegar a 10 mm en las horas más intensas, especialmente entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde. Sin embargo, también se prevén intervalos nubosos con lluvia, lo que podría hacer que el tiempo sea variable a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de probabilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y un 50% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Marchena deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de ráfagas de viento y lluvia intensa.

En resumen, el día de hoy en Marchena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.