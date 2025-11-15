El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que podría dificultar la circulación. Este fenómeno se mantendrá hasta las 8 de la mañana, cuando se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se irá cubriendo progresivamente, y se prevé que a mediodía las nubes sean más densas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Durante la tarde, especialmente entre las 3 y las 6, se anticipa un incremento significativo en la actividad de lluvia, con acumulados que podrían llegar a 5 mm. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Además, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de que se registren tormentas eléctricas en la zona.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 20 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 17 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la probabilidad de tormentas. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrán las nubes cubriendo el cielo.

En resumen, los habitantes de Mairena del Aljarafe deben prepararse para un día marcado por la niebla matutina, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.