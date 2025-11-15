El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que se han presentado en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad para algunos.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que caigan hasta 7 mm de lluvia. Esto podría generar charcos y acumulaciones de agua en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando su máxima velocidad hacia las 20:00 horas. Esto, combinado con la lluvia, podría provocar un ambiente bastante incómodo y potencialmente peligroso, especialmente para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 16 grados . La probabilidad de tormentas también se mantiene alta, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde y la noche. Por lo tanto, se aconseja a los residentes de Mairena del Alcor que se preparen para un día de lluvia y viento, y que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.