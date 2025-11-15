El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará del sur, con rachas que podrían llegar hasta los 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas. Esto se suma a la lluvia escasa que se ha registrado en la madrugada y que podría continuar en la tarde, especialmente en los periodos de mayor nubosidad.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es del 60% durante la tarde, lo que sugiere que algunos momentos podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor riesgo.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la nubosidad, así que se aconseja tener precaución al conducir. Las condiciones climáticas también podrían influir en actividades al aire libre, por lo que es mejor optar por planes bajo techo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La puesta de sol será a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de tranquilidad para aquellos que busquen refugio en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.