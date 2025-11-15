El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Lora del Río se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las primeras lluvias comiencen a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, donde se prevé que la precipitación sea más intensa. Durante este periodo, se anticipan entre 18 y 7 litros por metro cuadrado, lo que podría generar charcos y acumulaciones en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando niveles cercanos al 100% en la mañana y bajando ligeramente a medida que avanza la tarde. Esto, junto con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas de la mañana y un 65% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

En resumen, los habitantes de Lora del Río deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que se prevé un día de cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes. Se recomienda tomar precauciones al salir y estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.