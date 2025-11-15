El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Linares deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, y un aumento considerable en la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 6 mm entre las 22:00 y las 23:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85% durante gran parte del día. La humedad alcanzará su punto más alto en la mañana, con un 91%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A lo largo del día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un breve respiro de la lluvia, pero en general, el cielo permanecerá cubierto. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las temperaturas son relativamente suaves, las condiciones climáticas no son las más favorables. La posibilidad de tormentas también es notable, con un 60% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría complicar aún más las actividades al exterior.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al conducir, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.