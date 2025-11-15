El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, con un 100% de posibilidad de lluvia en este intervalo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas. A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, aunque no se descartan algunos chubascos aislados.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 67 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 8 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su pico en la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 76% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento fuerte del suroeste. Se recomienda estar preparado para condiciones cambiantes y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.