El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Lebrija, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se prevé que las lluvias se intensifiquen en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas alcanza un 65%. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con un total estimado de hasta 1 mm en las horas pico, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas, reduciendo la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas centrales del día. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si se desplazan en bicicleta o a pie.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. Las lluvias continuarán intermitentemente, con una probabilidad de 100% de precipitación en las horas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente nublado, con lluvias y tormentas a lo largo del día. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.