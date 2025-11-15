El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, las nubes irán dando paso a momentos de sol, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos que podrían traer ligeras precipitaciones. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 100% en las franjas horarias de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Jaén deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 3 mm, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede resultar en un ambiente más frío.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidades en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará con nubes y lluvia, ofrecerá también momentos de sol y temperaturas agradables.

