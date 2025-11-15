El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 20 grados, pero se mantendrá en torno a los 19 grados durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más críticas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se prevén intervalos nubosos que podrían traer algunas gotas dispersas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 11:00 y las 15:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, y se recomienda precaución, especialmente en áreas costeras y para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a unos agradables 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos grises y lluvias, terminará con un ambiente más tranquilo y despejado.

En resumen, los habitantes de Isla Cristina deben estar preparados para un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.