El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, con máximas que rondarán los 19 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, acumulando alrededor de 1 a 4 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas podrían registrarse en la tarde, cuando se prevé un incremento en la actividad tormentosa, con un 80% de probabilidad de tormentas en ese periodo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando mínimas de 15 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La visibilidad mejorará gradualmente a medida que las lluvias cesen, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

En resumen, hoy en Huelva se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves, pero con un notable aumento en la probabilidad de tormentas durante la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones ante posibles inundaciones y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.