El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notable, con un 100% de posibilidad durante la mañana y un 90% en la franja horaria de la tarde. Las precipitaciones serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 5 mm. Esto sugiere que los habitantes de Dos Hermanas deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 35 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 53 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más oscuro, y la posibilidad de tormentas aumentará, con un 70% de probabilidad de tormenta en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán suaves, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar un día que promete ser muy húmedo y potencialmente tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.