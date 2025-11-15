El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será bastante alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la situación meteorológica se complique. Entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que rondan los 0.6 mm, aumentando a 1 mm en las horas siguientes. La temperatura se mantendrá estable en 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

Durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% a 75%, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 19 mm en este periodo, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua en las calles y posibles inconvenientes en el tráfico.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de inestabilidad, especialmente durante las tormentas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en la tarde, manteniendo una velocidad constante que podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible mejora del tiempo hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, con valores que podrían llegar al 100% en algunos momentos, lo que podría generar niebla o brumas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento notable que podría complicar las condiciones. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles interrupciones en sus actividades diarias debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.