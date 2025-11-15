El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, comenzando en torno a los 15 grados y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 75% de posibilidades de lluvia. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a la formación de bruma, lo que afectará la visibilidad en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán gradualmente. Se prevé que la temperatura mínima ronde los 15 grados, lo que sugiere que la noche será relativamente cálida para esta época del año. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta las condiciones cambiantes y estar preparados para la posibilidad de lluvia. Aunque las lluvias no se anticipan como intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.