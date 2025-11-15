El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían generar lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de aproximadamente 0.1 mm, aumentando a 0.7 mm en las horas posteriores. Hacia la tarde, la lluvia podría intensificarse, alcanzando hasta 6 mm, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 21:00, cuando se prevé que las condiciones sean más adversas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este ambiente húmedo también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría generar un efecto de enfriamiento, haciendo que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En particular, se prevé que el viento alcance su punto máximo entre las 14:00 y las 15:00, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas de la mañana y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.