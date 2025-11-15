El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se espera que la temperatura se mantenga constante alrededor de los 14 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando en densidad, y se prevén lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta necesiten paraguas a mano. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían acumularse, especialmente en las horas de la tarde, donde se anticipa un incremento en la actividad de tormentas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 55 km/h. Este viento podría contribuir a que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable tener en cuenta la sensación térmica al salir.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con niebla en las primeras horas, lluvias escasas y un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del sur hará que sea un día para mantenerse abrigado y preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.