El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad se mantenga, con algunas lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados .

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias más intensas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados , lo que podría ofrecer un leve respiro en comparación con la mañana.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 13:00 y las 15:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 60% durante este mismo periodo. A medida que se acerque la noche, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.