El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera cargada de bruma, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse hacia la tarde, con un acumulado estimado de 2 mm entre las 18:00 y las 19:00, y alcanzando hasta 8 mm en el periodo de 19:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Carmona deben estar preparados para un tiempo lluvioso, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más intensas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La temperatura máxima alcanzará los 18 grados en la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 16 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, bruma y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y bien abrigado.

