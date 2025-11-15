El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Camas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la visibilidad reducida.
A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista, aunque se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo densa, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas en la tarde. Las precipitaciones se estiman en 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Además, hay un 65% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevé que alcance hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.
En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados, pero la sensación de frío podría ser más pronunciada debido al viento y la humedad. Las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias más intensas, acumulando hasta 9 mm en total hacia el final del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una mínima de 15 grados. La bruma podría regresar, afectando la visibilidad en las horas nocturnas. En resumen, se recomienda a los habitantes de Camas estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.
