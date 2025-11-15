El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Cabra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias, especialmente en las primeras horas de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm en la mañana, aumentando a 1 mm en la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Cabra deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. Este nivel de humedad, junto con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se espera que generen condiciones de tormenta severa, aunque hay un 60% de probabilidad de tormentas en la tarde. Esto significa que, si bien las lluvias serán ligeras, es posible que se produzcan algunas tormentas aisladas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante el viento y la lluvia. Es un buen día para quedarse en casa o llevar un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.