El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 95% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, llegando hasta los 53 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se planea estar al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en combinación con la lluvia.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de cielo cubierto persistan, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad muy densa. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias escasas y un viento notable del sur. Se aconseja a los habitantes de Las Cabezas de San Juan que se preparen para un día de clima variable, manteniendo a mano un paraguas y abrigos ligeros, y que tomen precauciones ante las rachas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.