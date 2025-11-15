El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, limitando la visibilidad y creando un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo muy nuboso que podría dar paso a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Bormujos necesiten paraguas a mano. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían acumularse, especialmente en la tarde, donde se prevé un incremento en la cantidad de agua caída, alcanzando hasta 12 mm en total.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 60 km/h, lo que podría generar sensaciones de frío más intensas. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% en la tarde. Esta elevada humedad, junto con las temperaturas frescas, contribuirá a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a estos cambios climáticos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos periodos.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo inestable, con niebla, lluvias y un viento notable. Se aconseja a la población que planifique sus actividades al aire libre con precaución y que esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.