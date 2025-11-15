El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa en la mañana, con acumulaciones de hasta 0.4 mm, aumentando a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 10 mm hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 85% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas más bajas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de tormentas en la mañana y un 55% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día se presentará fresco, húmedo y con un cielo mayormente cubierto, características típicas de un día de noviembre en Bailén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.