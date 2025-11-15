El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.4 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes, especialmente en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 75%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 41 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán especialmente en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre. Los habitantes deben tener precaución, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que se desplacen en bicicleta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas en algunos momentos, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren fuera de casa.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo en Baeza. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos durante este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.