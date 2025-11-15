El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la inestabilidad atmosférica que se experimentará, lo que aumenta la probabilidad de tormentas en ciertos periodos del día. De hecho, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en intervalos específicos, especialmente entre la mañana y la tarde.

Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en exteriores.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Las lluvias, aunque escasas, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la tarde, cuando se prevé un aumento en la actividad de tormentas. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, con un pico de 19 grados, antes de descender ligeramente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se espera sea igualmente nublada. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. Los ciudadanos de Baena deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día de hoy en Baena se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras, alta humedad y vientos moderados a fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.