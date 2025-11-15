El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 74%, lo que podría generar una sensación de bochorno en la población.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante la mañana. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h en su punto máximo, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La temperatura máxima se espera que alcance los 20 grados en las horas más cálidas de la tarde, mientras que por la noche, se prevé un descenso a 15 grados. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente al caer la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. La población debe estar atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:19, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán y una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 99% hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de Ayamonte se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.