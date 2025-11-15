El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en la tarde, lo que indica un aumento en la actividad pluvial hacia el final del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 15 grados, que se mantendrá constante durante gran parte del día, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que rondará el 98% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante todo el día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 19:00 y las 20:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 65% en los periodos de mayor actividad. La combinación de viento fuerte y lluvias podría provocar momentos de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A medida que avance la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvias, lo que podría dificultar la visibilidad y generar charcos en las calles. La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente con la combinación de viento y humedad.

En resumen, el día de hoy en Arahal se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.