El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se prevé un aumento en la intensidad de la lluvia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 21:00 y 22:00. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Andújar necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 53 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde y la noche.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean predominantemente ligeras, podrían acompañarse de tormentas eléctricas, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

En resumen, Andújar experimentará un día nublado y fresco, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde y un viento fuerte que podría complicar las condiciones. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.