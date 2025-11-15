El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En particular, se anticipa que entre las 14:00 y las 19:00 horas, la lluvia podría intensificarse ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Sin embargo, las lluvias no deberían ser lo suficientemente fuertes como para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los habitantes de Almonte que se vistan adecuadamente para el tiempo. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas y las lluvias, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga en niveles aceptables, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. Los habitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día, con la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas y que esté atenta a posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.