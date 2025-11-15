El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 16 y 17 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras durante el periodo de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en la mañana, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento se intensifique, con velocidades que podrían llegar a los 47 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento se mantendrá mayormente del suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura máxima que alcanzará los 19 grados . La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidades de que se produzcan tormentas aisladas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría ir acompañado de lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas pico de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y tormentas posibles, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de viento fuerte y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.