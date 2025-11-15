El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con períodos de lluvia escasa que podrían presentarse en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, aumentando ligeramente a 19 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad elevada que se prevé.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad y podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y un 65% en la tarde. Esto sugiere que podrían desarrollarse tormentas locales, acompañadas de lluvias moderadas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

A medida que el día avance, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La combinación de la lluvia, la bruma y la niebla puede hacer que las condiciones de conducción sean difíciles, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las señales de tráfico.

En resumen, hoy en La Algaba se anticipa un día húmedo y nublado, con temperaturas suaves, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas que podrían afectar las actividades diarias. Es un buen momento para llevar un paraguas y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.