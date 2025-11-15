El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Alcalá la Real deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de tormenta en la región.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la persistencia de la nubosidad.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el viento y la lluvia, y que disfruten de las actividades bajo techo en este día nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.