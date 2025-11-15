El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. En particular, se espera que las lluvias sean más intensas entre las 19:00 y 01:00, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en las primeras horas de la mañana y en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede generar un ambiente bastante pesado y húmedo, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas y chubascos intensos. Las rachas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un ambiente húmedo y ventoso. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones meteorológicas adversas y tomar las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.