El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada del 14 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 3 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas de mayor actividad. Se recomienda a los viandantes que tomen precauciones, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y, combinadas con la lluvia, podrían dificultar el desplazamiento.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre la 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se espera que la tendencia sea hacia un ambiente gris y húmedo. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.