El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla a los 15 grados en las horas más frescas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será notable, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas de la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Durante la mañana, las rachas de viento serán más intensas, alcanzando velocidades de hasta 44 km/h. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la primera mitad del día. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, aunque de corta duración.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 15 grados.

En resumen, Utrera experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, alta humedad y una significativa probabilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.