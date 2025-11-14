El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias en intervalos específicos, especialmente entre la mañana y la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en los momentos más intensos. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura descienda a 11 grados . La combinación de viento y humedad podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en ciertas áreas.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La tarde se caracterizará por un cielo gris y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que podría afectar actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 18:02, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender aún más, cerrando un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza otoñal de Úbeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.