El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Tomares se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera leve, con un acumulado estimado de 0.1 mm en la mañana, aumentando a 4 mm en las horas centrales del día. La lluvia será escasa al principio, pero se intensificará a medida que avance la jornada, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 14 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 54 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan entre la 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir durante estas horas. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un nivel de precaución adicional.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche, aunque las probabilidades de lluvia seguirán presentes. La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, hoy será un día de clima variable en Tomares, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta, invitando a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.