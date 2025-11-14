El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de las 00:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se espera que la probabilidad de tormenta sea del 75% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 2 mm de precipitación en este periodo. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 15 grados .
Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados. La humedad se mantendrá alta, alrededor del 100%, lo que podría generar condiciones de incomodidad. Las lluvias serán intermitentes, con un total acumulado que podría llegar a 4 mm. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75% hasta las 13:00 horas, disminuyendo a un 60% entre las 13:00 y las 19:00.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados. La probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad, y se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 94% hacia las 21:00 horas.
En resumen, los habitantes de San Juan de Aznalfarache deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda tomar precauciones al salir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Condenan a un hombre en Córdoba por estafar 70.000 euros a un amigo en una falsa inversión inmobiliaria
- Trabajadores de Aucorsa calientan el Pleno de Córdoba y piden más autobuses para la flota
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda