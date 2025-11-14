El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. Las condiciones atmosféricas sugieren que la lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan episodios de tormenta que podrían intensificar la precipitación.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 19 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura ronde los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de recuperarse a 17 grados por la noche. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas de viento, aunque moderadas en la mañana, se intensificarán a medida que avance el día, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varias ocasiones, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A lo largo del día, se espera que la humedad fluctúe entre el 73% y el 100%, lo que podría favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Los ciudadanos de La Rinconada deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se aconseja llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas moderadas sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser reconsideradas hasta que las condiciones mejoren.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.