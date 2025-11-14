El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un respiro en medio de la nubosidad y la lluvia. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 63% y el 94% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 12 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que haya un 55% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:09, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. Los ciudadanos de Puente Genil deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la recomendación de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. La jornada se cerrará con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que marcará el inicio de una noche fresca y húmeda.

