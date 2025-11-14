El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando intervalos de lluvia escasa que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 15 grados, con un leve descenso hacia la tarde, donde se prevé que la temperatura baje a 11 grados en las últimas horas del día.

Las precipitaciones serán un factor constante, con valores que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Priego de Córdoba necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas en la tarde, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 60% en los intervalos de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento.

El orto se producirá a las 07:54 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frescor y humedad en el ambiente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba prepararse para un día lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.