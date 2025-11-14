El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 0.5 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en el periodo de la tarde, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 21 y 54 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en zonas donde el viento pueda ser más intenso.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas en la mañana y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a los 11 grados. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, se prevé un día de clima inestable en Pozoblanco, con lluvias, viento fuerte y una alta probabilidad de tormentas, lo que invita a la precaución y a estar preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.